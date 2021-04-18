Скотт Паркер — о матче с «Арсеналом»: судьи украли у нас победу

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал результат матча 32-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом» (1:1).



«Я разочарован и выпотрошен. Сегодня моя команда работала без устали. Учитывая все проблемы, мы приехали в гости к великой команде и старалась победить. Во втором тайме нам пришлось многое пережить, а в конце мы пропустили неоднозначный гол. Я только что видел повтор. Защитник «Арсенала» Роб Холдинг находился в офсайде и, на мой взгляд, мешал нашему вратарю. Это разочаровывает.



Мы великолепно оборонялись, дали сопернику создать совсем немного у наших ворот. Чем дольше продолжалась игра, тем больше я чувствовал, что мы играем хорошо. Но нам всё испортил этот гол на последних секундах.



Мы хотели выиграть этот матч, нам нужно было выиграть сегодня, нам нужно выигрывать и на следующей неделе, и во всех оставшихся матчах. Мы были так близки сегодня к победе, поэтому так больно упускать три очка именно так. Как бы ни были разочарованы сейчас и я, и вся команда, завтра мы проснёмся и снова продолжим бороться за выживание.



Я очень горжусь своими футболистами. Считаю, что нашей молодой команде не хватает опыта выступлений в английской Премьер-лиге, но этот сезон невероятен — мои игроки дали мне столько поводов гордиться ими», — приводит слова Паркера BBC.

Видео единственного гола «дачников» в матче с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» в 32 матчах набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (27) — в зоне вылета, на 18-м месте.