«Спартак» — «Уфа»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Уфы» на матч 26-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов, Жиго, Зобнин, Промес, Умяров, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Хендрикс.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Андрич.

Запасные: Шафинский, Аликин, Голубев, Бизоза, Сысуев, Жамалетдинов.

Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. Матч будет обслуживать бригада арбитров о главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Павел Шадыханов.