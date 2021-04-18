«Спартак» — «Уфа»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Уфы» на матч 26-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов, Жиго, Зобнин, Промес, Умяров, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Хендрикс.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Андрич.
Запасные: Шафинский, Аликин, Голубев, Бизоза, Сысуев, Жамалетдинов.
Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. Матч будет обслуживать бригада арбитров о главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Павел Шадыханов.
Рекомендуем вам
- 18 апреля 2021
-
19:07
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:36
-
18:33
-
18:26
-
18:19
-
18:11
-
18:07
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:47
-
17:28
-
17:24
-
17:17
-
17:15
-
17:06
-
17:02
-
16:42
-
16:35
-
16:24
-
16:23
-
16:10
-
15:52
-
15:50
-
15:49
-
15:45
-
15:35
-
15:35
-
15:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам