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«Сочи» обыграл ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ

«Сочи» обыграл ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке Адлера и завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче на 40-й минуте открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, реализовавший пенальти. Одиннадцатиметровый в ворота ЦСКА был назначен за игру рукой в исполнении Наира Тикнизяна. Второй гол хозяева забили на 54-й минуте. Заболотный выиграл борьбу в воздухе у Дивеева после навеса в штрафную и сделал скидку на Артура Юсупова, который хлёстким ударом переиграл Игоря Акинфеева. ЦСКА создал несколько неплохих моментов, но реализовать удалось только один из них — на 78-й минуте голом отметился Игорь Дивеев. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев.

«Сочи» в 26 матчах набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) идёт на пятом месте.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
18 апреля 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Нобоа – 40' (пен)   2:0 Юсупов – 54'   2:1 Дивеев – 78'
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