АПЛ выступила с пресс-релизом по поводу возможного создания Суперлиги

Английская Премьер-лига разослала британским СМИ пресс-релиз по поводу возможного создания Европейской Суперлиги.



«Английская Премьер-лига осуждает любые предложения, направленные против принципов открытой конкуренции и спортивных достоинств, которые лежат в основе внутренней и европейской футбольной организации.



Болельщики любого клуба в Англии и по всей Европе в настоящее время могут мечтать о том, что их команда может подняться на вершину и там играть против лучших. Мы считаем, что концепция Суперлиги уничтожит эту мечту.



АПЛ гордится тем, что проводит конкурентное и убедительное футбольное соревнование, что сделало нашу лигу самой популярной в мире. Наш успех позволил нам сделать непревзойдённый финансовый вклад в английский футбол и его иерархию.



Европейская Суперлига подорвёт привлекательность всей игры и окажет глубокое разрушительное воздействие на ближайшие и будущие перспективы английской Премьер-лиги и её клубов-членов, а также всех тех заинтересованных сторон, кто полагается на наше финансирование и солидарность для дальнейшего развития.



Мы будем работать с болельщиками, FA (Футбольная ассоциация Англии), EFL (Английская футбольная лига), PFA (Профессиональная футбольная ассоциация) и LMA (Ассоциация менеджеров лиги), а также с другими заинтересованными сторонами и в Англии, и за рубежом, чтобы защитить целостность и будущие перспективы английского футбола в интересах игры», — гласит пресс-релиз АПЛ.

Фотографию можно увидеть на странице британского журналиста DaveOCKOP в "Твиттере".

Ранее стало известно, что в число постоянных членов Суперлиги войдут 6 английских клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Все эти клубы при вступлении в Суперлигу получат до € 350 млн каждый.



По неофициальным данным, 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча.

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