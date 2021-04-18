Федун: чемпионство на столетие «Спартака»? Будем работать
Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос про возможность завоевания чемпионства в год столетия московского клуба.
«Сегодня 99 лет «Спартаку». Хотелось бы, чтобы праздничное настроение было и по окончании матча с «Уфой». Чемпионство на столетие? Будем работать», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует 99-летие. 18 апреля 1922 года свой первый матч провёл МКС (Московский кружок спорта), который считается предшественником «Спартака». За историю выступлений в чемпионатах России и СССР московский клуб завоевал 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубков страны. Пресс-служба московского «Спартака» подготовила ролик к дню рождения клуба.
«Спартак» представил ролик к 99-летию клуба
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