Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Федун: чемпионство на столетие «Спартака»? Будем работать

Федун: чемпионство на столетие «Спартака»? Будем работать
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос про возможность завоевания чемпионства в год столетия московского клуба.

«Сегодня 99 лет «Спартаку». Хотелось бы, чтобы праздничное настроение было и по окончании матча с «Уфой». Чемпионство на столетие? Будем работать», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует 99-летие. 18 апреля 1922 года свой первый матч провёл МКС (Московский кружок спорта), который считается предшественником «Спартака». За историю выступлений в чемпионатах России и СССР московский клуб завоевал 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубков страны. Пресс-служба московского «Спартака» подготовила ролик к дню рождения клуба.

«Спартак» представил ролик к 99-летию клуба
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021