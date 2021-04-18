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«Боруссия» разгромила «Вердер», Холанд оформил дубль

«Боруссия» разгромила «Вердер», Холанд оформил дубль
Футбол / Германия 0

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала бременский «Вердер». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

Счёт в матче на 14-й минуте открыл полузащитник «Вердера» Милот Рашица. Однако этот гол не принёс бременцам дивидендов на дистанции, он лишь разозлил «Боруссию». На 29-й минуте счёт сравнял Джованни Рейна. На 34-й и 38-й минутах забил Эрлинг Холанд, оформивший дубль. А закрепил успех «шмелей» в концовке матча, на 87-й минуте, Матс Хуммельс. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Боруссии».

«Боруссия», набрав 49 очков, занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Вердер» (30) — на 13-м месте.

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