Гари Невилл — о Суперлиге: «МЮ» и остальным членам «большой шестёрки» должно быть стыдно

Футбольную общественность продолжает будоражить новость о возможном скором создании Европейской футбольной Суперлиги.



Одним из прокомментировавших данную новость стал легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл: «Это абсолютный скандал. «МЮ» и остальным членам «большой шестёрки» должно быть стыдно», — приводит слова Невилла «твиттер»-аккаунт The Anfield Talk.



Ранее стало известно, что в число постоянных членов Суперлиги войдут 6 английских клубов («большая шестёрка»): «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Все эти клубы при вступлении в Суперлигу получат до € 350 млн каждый.



По неофициальным данным, 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча.

АПЛ выступила с пресс-релизом по поводу возможного создания Суперлиги