Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетико» разгромил «Эйбар» со счётом 5:0

«Атлетико» разгромил «Эйбар» со счётом 5:0
Футбол / Испания 0

В матче 33-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» переиграл «Эйбар». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 5:0.

На 42-й минуте счёт открыл нападающий мадридцев Анхель Корреа, ему ассистировал Эктор Эррера. Спустя две минуты Корреа оформил дубль, голевую передачу отдал Янник Карраско. В начале второго тайма Карраско довёл счёт до разгромного. На 53-й минуте Маркос Льоренте забил четвёртый гол «Атлетико», Корреа отдал результативный пас. Пятый гол также забил Льоренте, оформив дубль.

«Атлетико» в 31 матче набрал 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (23) находится на последнем, 20-м месте в таблице.

Испания - Примера. 33-й тур
18 апреля 2021, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 0
Эйбар
Эйбар
1:0 Корреа – 42'   2:0 Корреа – 44'   3:0 Карраско – 49'   4:0 Льоренте – 53'   5:0 Льоренте – 68'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021