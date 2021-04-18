«Атлетико» разгромил «Эйбар» со счётом 5:0
В матче 33-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» переиграл «Эйбар». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 5:0.
На 42-й минуте счёт открыл нападающий мадридцев Анхель Корреа, ему ассистировал Эктор Эррера. Спустя две минуты Корреа оформил дубль, голевую передачу отдал Янник Карраско. В начале второго тайма Карраско довёл счёт до разгромного. На 53-й минуте Маркос Льоренте забил четвёртый гол «Атлетико», Корреа отдал результативный пас. Пятый гол также забил Льоренте, оформив дубль.
«Атлетико» в 31 матче набрал 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (23) находится на последнем, 20-м месте в таблице.
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