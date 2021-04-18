«Манчестер Юнайтед» пропустил 1000-й гол в АПЛ

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Идёт 55-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.



На 50-й минуте защитник гостей Джеймс Тарковски после подачи с углового опередил всех при игре на втором этаже и сравнял счёт в матче. Этот гол стал 1000-м голом, который «Манчестер Юнайтед» пропустил в английской Премьер-лиге, сообщает Opta Sport.

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Это первый гол 28-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Видео гола Джеймса Тарковски, ставшего юбилейным для «МЮ»

Манкунианцы в 31 матче набрали 63 очка и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 очков (имея матч в запасе). «Бёрнли» (33) — на 17-м месте.