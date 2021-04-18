РПЛ объяснила, почему Камилов играет со «Спартаком», несмотря на 4-ю карточку в 25-м туре

В пресс-службе Российской Премьер-Лиги объяснили, почему полузащитник «Уфы» Владислав Камилов играет в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком», несмотря на четвёртую жёлтую карточку, полученную в матче прошлого тура.
«Согласно статье 19.3 регламента Тинькофф РПЛ, Владислав Камилов ещё в 21-м туре отбыл дисквалификацию за карточки, полученные в матчах ФНЛ: «СКА-Хабаровск» — «Акрон» (9 сентября), «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск» (13 сентября); и РПЛ: «Ротор» — «Уфа» (12 декабря), «Химки» — «Уфа» (27 февраля).
Его участию в матче со «Спартаком» ничего не мешает», — рассказали «Чемпионату» в пресс-службе РПЛ.
Матч «Спартак» — «Уфа» проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров о главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Павел Шадыханов.
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