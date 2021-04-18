«Монако» с Головиным разгромил «Бордо»

В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Бордо». Встреча проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо и завершилась со счётом 3:0.

На 29-й минуте счёт открыл нападающий гостей Кевин Фолланд, ему ассистировал форвард Виссам Бен-Йеддер. В начале второго тайма преимущество монегасков увеличил полузащитник Желсон Мартинш, голевую передачу отдал Орельен Чуаэми. На 78-й минуте «Бордо» остался в меньшинстве — был удалён полузащитник Том Лаку. На 90-й минуте Стеван Йоветич довёл счёт до разгромного.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 67 минут, вместо него вышел Софьян Диоп.

«Монако» в 33 матчах набрал 68 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо» (36) находится на 16-м месте.