«Рейнджерс» обыграл «Селтик» в четвёртом раунде Кубка Шотландии

В матче четвёртого раунда (1/8 финала) Кубка Шотландии «Рейнджерс» на стадионе «Айброкс» принимал «Селтик». Встреча завершилась победой «джерс» со счётом 2:0.
Счёт был открыт на 10-й минуте матча, когда полузащитник хозяев Стивен Дэвис подстроился под отскок мяча от защитника «кельтов» и ударом через себя поразил ворота. На 34-й минуте подопечные Стивена Джеррарда удвоили своё преимущество в счёте — прострел вингера Джо Арибо замкнул защитник «Селтика» Джонджо Кенни. Автогол. На 79-й минуте нападающий гостей Одсонн Эдуард не реализовал пенальти.
Таким образом, прервалась невероятная победная серия «Селтика» в Кубке Шотландии — «кельты» выигрывали этот турнир четыре сезона подряд.
В четвертьфинале «Рейнджерс» встретится с «Сент-Джонстоном». Матч состоится 24-25 апреля.
- 18 апреля 2021
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