«Спартак» — «Уфа»: Мрзляк удвоил преимущество гостей

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимает на своём поле «Уфу». Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Первый тайм завершился со счётом 0:1.

На 48-й минуте «Уфа» удвоила преимущество на табло. Гол забил хорватский полузащитник Филип Мрзляк. Пошёл прострел в штрафную «Спартака» с левого фланга, все защитники бросились закрывать Андрича, а тот бить не стал, позволив мячу прокатиться дальше, — и всеми забытый Мрзляк с нескольких метров «расстрелял» ворота.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Уфа».



Матч обслуживает бригада арбитров о главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Павел Шадыханов.



Напомним, сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует 99-летие. 18 апреля 1922 года свой первый матч провёл МКС (Московский кружок спорта), который считается предшественником «Спартака». За историю выступлений в чемпионатах России и СССР московский клуб завоевал 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубков страны.