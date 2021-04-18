Сульшер: каждый навес «Бёрнли» заставлял моё сердце уходить в пятки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу манкунианцев в матче 32-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:1).
«Никогда не знаешь наверняка, что может случиться в штрафной площади. Каждый раз, когда «Бёрнли» подавал у наших ворот, я чувствовал, как сердце уходит в пятки. Мои игроки отлично нагрузили их защиту, особенно на левом фланге. Весь матч мы старались делать правильные вещи и добились желаемого результата.
Очень рад за Мэйсона Гринвуда. Он разнообразил свою игру. Мэйсон играет и в чужой штрафной, и за её пределами, всё время взрослеет и развивается. На его игру приятно смотреть. Он совершенствует работу на тренировках и теперь пожинает плоды. В прошлом сезоне он был ещё слишком молод, а сейчас уже провёл почти два сезона в основе. В последние три-четыре месяца я видел, насколько Мэйсон повзрослел в работе на тренировочной площадке и как стал понимать игру. Он очень творческий футболист, но может играть и просто когда это нужно.
Мы будем продолжать концентрироваться на том, что делаем. Мы хотим продолжать побеждать. Каждая следующая игра является важнейшей для нас», — приводит слова Сульшера BBC.
Видео победного гола «МЮ» в матче с «Бёрнли»
Манкунианцы в 32 матчах набрали 66 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на восемь очков. «Бёрнли» (33) — на 17-м месте.
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