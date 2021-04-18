Олич: готовили команду к тому, чтобы не пропустить гол от «Сочи» в первые полчаса

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал проигрыш в матче с «Сочи» (1:2).

«Я знал, что сегодня не будет легко. «Сочи» хорошо играет дома. Мы готовили команду к тому, чтобы не пропустить в первые полчаса. Игорь отлично спас в нескольких моментах. По пенальти и VAR не могу ничего сказать, не видел повтор. Моменты у нас были, но после второго пропущенного стало очень тяжело. Могу сказать, что «Сочи» сегодня больше хотел выиграть.



Команда стала более активно играть во второй части второго тайма? Это правда. Мы стали играть больше в атаку, и это было опасно. Если бы соперники сыграли поспокойнее, то на контратаках могли забить ещё два-три гола. После 2:1 у нас оставалось пятнадцать минут, моменты были. Я не был доволен первым таймом нашей команды, и второй не начали так, как надо. «Сочи» заслуженно победил», — приводит слова Олича пресс-служба ЦСКА.