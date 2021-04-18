Жиго получил красную карточку в матче с «Уфой». Защитник «Спартака» пропустит дерби с ЦСКА

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго был удалён в матче с «Уфой». Счёт — 2:0 в пользу гостей, идёт второй тайм.

На 79-й минуте Жиго получил вторую жёлтую карточку за удар в лицо соперника во время верхового единоборства. Первое предупреждение французский футболист получил на 28-й минуте встречи. Защитник «Спартака» пропустит дерби с ЦСКА, которое состоится в 27-м туре чемпионата России.

Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Уфа».



Матч обслуживает бригада арбитров о главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Павел Шадыханов.