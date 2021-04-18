Газизов бурно отпраздновал третий гол «Уфы» в ворота «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который работал на аналогичной должности в «Спартаке», бурно отпраздновал третий гол башкирской команды в ворота москвичей. Момент попал в телетрансляцию матча.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
Счёт в матче на 45-й минуте открыла «Уфа». Гол в раздевалку забил Владислав Камилов, который замкнул прострел с фланга. На 48-й минуте «Уфа» удвоила преимущество на табло. На этот раз голом отметился хорватский полузащитник Филип Мрзляк.
На 80-й минуте защитник красно-белых Самуэль Жиго был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. «Уфа» поставила точку в матче на 87-й минуте. Владислав Камилов не реализовал пенальти, но оказался первым на добивании.
«Спартак», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (20) — на 14-м месте.
- 18 апреля 2021
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