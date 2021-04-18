На стадионе «Де Куйп» в Роттердаме состоялся финальный матч Кубка Нидерландов «Аякс» — «Витесс». Встреча завершилась победой амстердамцев со счётом 2:1.
На 23-й минуте полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх получил идеальную передачу от Дави Классен и левой ногой с угла вратарской поразил ворота соперника.
«Витесс» отыгрался через восемь минут — нападающий Армандо Броя оставил не у дел защитника амстердамцев Лисандро Мартинеса, затем выкатил мяч в сторону нападающего Луа Опенда, который с большим удовольствием поразил уже пустые ворота.
На 85-й минуте защитник «Витесса» Якоб Расмуссен не справился с нервами и в жесточайшем подкате въехал в нападающего соперников Антони. Судья показал датчанину прямую красную карточку и оставил жёлто-чёрных в меньшинстве.
Победу «Аяксу» на 91-й минуте принёс нападающий Давид Нерес, который удачно принял скидку Себастьена Аллера и воткнул мяч в угол ворот.
Таким образом, «Аякс» стал 20-кратным обладателем Кубка Нидерландов.
- 18 апреля 2021
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