На стадионе «Де Куйп» в Роттердаме состоялся финальный матч Кубка Нидерландов «Аякс» — «Витесс». Встреча завершилась победой амстердамцев со счётом 2:1.



На 23-й минуте полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх получил идеальную передачу от Дави Классен и левой ногой с угла вратарской поразил ворота соперника.



«Витесс» отыгрался через восемь минут — нападающий Армандо Броя оставил не у дел защитника амстердамцев Лисандро Мартинеса, затем выкатил мяч в сторону нападающего Луа Опенда, который с большим удовольствием поразил уже пустые ворота.



На 85-й минуте защитник «Витесса» Якоб Расмуссен не справился с нервами и в жесточайшем подкате въехал в нападающего соперников Антони. Судья показал датчанину прямую красную карточку и оставил жёлто-чёрных в меньшинстве.



Победу «Аяксу» на 91-й минуте принёс нападающий Давид Нерес, который удачно принял скидку Себастьена Аллера и воткнул мяч в угол ворот.



Таким образом, «Аякс» стал 20-кратным обладателем Кубка Нидерландов.