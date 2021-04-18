Арбитр Федотов: жёлтая Жиго была, но Мешков и Сухой — люди Сухины. Расчищают дорогу «Локо»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Спартака» Самуэля Жиго в матче с «Уфой» (0:3).

«Жёлтая Жиго была, но Мешков и Сухой, который работает на VAR, это люди Сухины — его воспитанники. Наверное, если ты умный человек, то не полезешь в этот момент. А теперь все будут говорить что Жиго убрали специально перед ЦСКА. Судьи просто расчищают дорогу «Локомотиву».



Не дал бы он эту вторую жёлтую, никто бы и не вспомнил про неё», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 79-й минуте Жиго получил вторую жёлтую карточку за удар в лицо соперника во время верхового единоборства. Первое предупреждение французский футболист получил на 28-й минуте встречи. Защитник «Спартака» пропустит дерби с ЦСКА, которое состоится в 27-м туре чемпионата России.