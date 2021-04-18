Камилов — о дубле в ворота «Спартака»: наверное, это лучший день в моей карьере

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0). Сам футболист оформил в этой встрече дубль.

«Наверное, это лучший день в моей футбольной карьере. Мы разбирали «Спартак» всю неделю. Главный тренер говорил, как играть. Не моё дело говорить, в чём мы их переиграли. Счёт на табло.

В принципе, о чём говорили всю неделю, всё так и было. Только нужно было терпеть и реализовать моменты пораньше. Было довольно много моментов у Комнена, у того же Славы Кротова, который передаёт привет всем.

Планировали идти в атаку изначально. Ни к чему хорошему тактика сидеть в обороне практически весь сезон не приводит. Стараемся где-то играть выше», — сказал Камилов в эфире телеканала «Матч Премьер».