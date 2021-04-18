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Тедеско: сказал в раздевалке, что всегда защищаю игроков, но сегодня этого делать не буду

Тедеско: сказал в раздевалке, что всегда защищаю игроков, но сегодня этого делать не буду
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче с «Уфой» (0:3).

«Логично предположить, что против таких соперников надо думать, что будет после потери мяча. Этим мы занимаемся и отрабатываем с того момента, как я пришёл в «Спартак». Мы теряли мяч, не держали игроков соперника, что приводило к контратакам.

Сложно было ещё и потому, что ряд игроков получил жёлтые карточки в начале игры. Но сегодня у нас не было игры ни с мячом, ни без него. Я сказал в раздевалке, что всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду. Не было концентрации, голода победы.

Сказались ли матчи «Зенита» и «Локомотива»? Всё возможно, будь то сон, пища, судьи (сегодняшней игры это не касается), проблемы в семье. «Локо» девять матчей подряд одерживает победы, мы просто сегодня плохо играли.

«Спартак» пропускает 10 матчей подряд? Обычно у нас хорошая оборона, высоко прессингуем, но сегодня было много потерь мяча, подбор был за соперником, в этом наша проблема. Можно пропустить 30 в 30, но выглядеть достойно, надо смотреть на ход матча», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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