Тедеско: очень многие слишком рано и много думали о дерби с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал удаление защитника Самуэля Жиго в матче с «Уфой» (0:3).

«Наказание Жиго? Достаточно наказаний, он и без того пропустит дерби. Первую получил на 11-й минуте. Но сначала мы должны разобрать эту игру, проанализировать причины. Очень многие игроки слишком рано и много думали о дерби с ЦСКА, а основная цель — матч в выходные», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.



Счёт в матче на 45-й минуте открыла «Уфа». Гол в раздевалку забил Владислав Камилов, который замкнул прострел с фланга. На 48-й минуте «Уфа» удвоила преимущество на табло. На этот раз голом отметился хорватский полузащитник Филип Мрзляк.



На 80-й минуте защитник красно-белых Самуэль Жиго был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. «Уфа» поставила точку в матче на 87-й минуте. Владислав Камилов не реализовал пенальти, но оказался первым на добивании.