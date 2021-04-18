Тедеско сравнил «Спартак» с «Баварией», говоря о кадровых проблемах команды

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в матче с «Уфой» (0:3) высказался о кадровых проблемах московской команды.
«Не знал о статистике («Спартак» часто проигрывает в дни рождения — прим. «Чемпионата»), может, и было бы лучше, если бы матч сыграли вчера или завтра. Проще всего сказать, что нам не хватало Джикии, Соболева, Айртона. Но если хочешь быть большим клубом, то надо справляться с такими проблемами. У «Баварии» сейчас нет Левандовского, но они выигрывают. Всегда сравниваю «Спартак» с «Баварией», ведь это великие клубы, а если хочешь быть великим, то надо справляться с трудностями. Если бы мы играли хорошо, но не могли забить, то можно было бы говорить об отсутствии Соболева. Но с такой игрой команды он сегодня бы тоже ушёл с поля «голодным», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 18 апреля 2021
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