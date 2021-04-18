Мостовой — об игре «Спартака»: я вообще не понял, что это было

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Уфой» (0:3).
«Я вообще не понял, что это было — неожиданный результат, неожиданно плохая игра «Спартака». Думал, что после поражения от «Локомотива» должны побеждать дома «Уфу». Причём это заслуженно крупное поражение «Спартака», потому что при счёте 0:2 футболист «Уфы» два раза в пустые ворота не попал. Поражение по игре. Надо распрощаться с шансами на первое место и бороться за второе. ЦСКА как раз проиграл «Сочи», а впереди дерби.
«Уфа» вышла запредельно настроенная — понимали, с какой командой они играют. Против «Спартака» выходят биться не на 100, а на 120%. Они сегодня это показали. У «Уфы» был один тренер, они проигрывали всем подряд, пришёл другой человек. «Человек», потому что я пока даже не знаю, кто это. И многие не знают. У них уже две победы в двух играх.
Что касается Тедеско, я говорил: возобновится чемпионат, «Спартак» выиграет 3-4 игры, и все попросят его оставить. Хотите — оставляйте, хотите — нет. Я думаю, Тедеско не расстроится, если его уволят. Он за эти полтора года нормально заработает и поедет в Германию говорить, какие русские хорошие», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 18 апреля 2021
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