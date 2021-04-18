Гендиректор «Уфы» Газизов: болельщики «Спартака» заслуживают большего

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался после победного матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0).
«К матчу со «Спартаком» подошёл с такими же чувствами, как и все остальные. Они большой раздражитель. Сегодня мы их огорчили, но сделали приятно своим болельщикам.
Я бы не хотел «Спартак» ещё расстраивать в такой день. Они и так огорчились. Болельщики «Спартака» заслуживают большего, они у клуба очень хорошие и серьёзные. Я не обсуждаю вопросы по другим клубам, я генеральный директор «Уфы».
У меня всегда есть уверенность в моей команде. Надеюсь, что мой импульс тоже придаёт какие-то движения.
Мы бы с удовольствием продлили аренду Урунова. Но это больше вопросы к руководству «Спартака», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 18 апреля 2021
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