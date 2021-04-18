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«Лестер» обыграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка Англии

«Лестер» обыграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершился второй полуфинальный матч Кубка Англии «Лестер Сити» — «Саутгемптон». Встреча завершилась победой «лисов» со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 55-й минуте — перевод с левого фланга атаки от Джейми Варди дошёл до нападающего Келечи Ихеаначо, который первым ударом направил мяч в ногу защитнику «святых» Яннику Вестергору, и только затем, оказавшись первым на добивании, направил его в сетку ворот.

Подопечные Брендана Роджерса в финале встретятся с «Челси», который вчера, 17 апреля, в первом полуфинале обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Финальный матч Кубка Англии запланирован на 15 мая.

«Лисы» ни разу не выигрывал Кубок Англии, лишь четырежды доходя до финала турнира. Последний до сегодняшнего дня раз это произошло в 1969 году.

Кубок Англии. 1/2 финала
18 апреля 2021, воскресенье. 20:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Ихеаначо – 55'
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