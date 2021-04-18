«Лестер» обыграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка Англии

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершился второй полуфинальный матч Кубка Англии «Лестер Сити» — «Саутгемптон». Встреча завершилась победой «лисов» со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 55-й минуте — перевод с левого фланга атаки от Джейми Варди дошёл до нападающего Келечи Ихеаначо, который первым ударом направил мяч в ногу защитнику «святых» Яннику Вестергору, и только затем, оказавшись первым на добивании, направил его в сетку ворот.



Подопечные Брендана Роджерса в финале встретятся с «Челси», который вчера, 17 апреля, в первом полуфинале обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Финальный матч Кубка Англии запланирован на 15 мая.



«Лисы» ни разу не выигрывал Кубок Англии, лишь четырежды доходя до финала турнира. Последний до сегодняшнего дня раз это произошло в 1969 году.