Тренер «Сочи»: читаю молитву, когда мои игроки бьют пенальти — это всегда работает

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).
«Это заслуженная командная победа. Но по-другому и не бывает. Мы контролировали, создавали моменты. К сожалению, не смогли их трансформировать в гол. Был у нас один провальчик, когда мы позволили Эджуке выскочить. Слава богу, нивелировали с помощью обороны этот выход. Как показала вся игра, мы контролировали на протяжении всего времени мяч. Логично забили второй гол. Соперник может из ничего создать проблему. Заработали стандарт и с него получили гол.
Пропустил три матча? Я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией в своей карьере. Врачи в этот раз тоже рекомендовали мне воздержаться от игры. Но уже было невмоготу. Команда и в прошлых матчах отдавалась, Не получилось. Мешала плохая реализация.
Почему не смотрю в момент пробития пенальти? Так спокойненько. Читаю молитву, чтобы мяч пришёл в ворота. Всегда работает», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
- 18 апреля 2021
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