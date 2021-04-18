Тренер «Сочи»: читаю молитву, когда мои игроки бьют пенальти — это всегда работает

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«Это заслуженная командная победа. Но по-другому и не бывает. Мы контролировали, создавали моменты. К сожалению, не смогли их трансформировать в гол. Был у нас один провальчик, когда мы позволили Эджуке выскочить. Слава богу, нивелировали с помощью обороны этот выход. Как показала вся игра, мы контролировали на протяжении всего времени мяч. Логично забили второй гол. Соперник может из ничего создать проблему. Заработали стандарт и с него получили гол.

Пропустил три матча? Я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией в своей карьере. Врачи в этот раз тоже рекомендовали мне воздержаться от игры. Но уже было невмоготу. Команда и в прошлых матчах отдавалась, Не получилось. Мешала плохая реализация.

Почему не смотрю в момент пробития пенальти? Так спокойненько. Читаю молитву, чтобы мяч пришёл в ворота. Всегда работает», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».