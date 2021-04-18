Понсе: «Спартак» играет не только в «бей-беги», а ещё и в комбинационный футбол

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:3).
«Я на самом деле очень расстроен сегодняшним результатом. Перед игрой мы не представляли, что сегодняшний вечер может таким образом закончиться. Очень усердно готовились к этой игре, но в итоге не справились.
Играем только забросами на Соболева? Я не знаю, откуда у вас такой анализ. Мы играем в более разнообразный футбол, не только длинными передачами, «бей-беги». Мы также играем в комбинационный футбол. Сегодня тоже старались так играть, благо у нас есть качественные исполнители. Сегодня нам не хватало терпения в атаке — это одна из причин поражения», — передаёт слова Понсе корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
- 18 апреля 2021
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