Нападающий «Спартака» Понсе: «Уфа» играла ничуть не хуже команд из первой пятёрки РПЛ

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:3).

«Я должен признать, что «Уфа» сегодня играла ничуть не хуже, чем первые пять команд чемпионата. Как я уже сказал, дело было в терпении в финальной стадии атаки, которого нам не хватило, — именно финальная передача и гол. Когда этого терпения нет, мяч теряется и соперник бежит в контратаку. Мы так сегодня пропустили три гола.

Сегодня был очень плохой матч. Это плохой результат не только из-за счёта, но и потому что мы потеряли такие важные для нас три очка. Я поеду домой и ни о чём сегодня, кроме сегодняшней игры, не смогу больше думать. Тем не менее нам надо продолжать работать и тренироваться, готовиться к ЦСКА, выходить с поднятой головой и пытаться биться дальше.

«Спартак» часто проигрывает в свой день рождения? Я не верю в подобные вещи. Повторюсь, мы на этой неделе тренировались очень упорно и делали всё, чтобы одержать победу. Если того пожелает Господь, то эта нехорошая традиция прервётся и станет просто частью истории.

Что касается удаления Жиго, это непростой вопрос, потому что ты волей-неволей затрагиваешь тему судейства. Я об этом не очень хочу говорить. Самуэля, конечно, будет не хватать, потому что он отличный защитник, товарищ и игрок. Но, тем не менее, мы все готовимся к ЦСКА. Независимо оттого, кто выйдет на поле в предстоящем дерби, мы должны приложить все усилия, чтобы одержать победу», — передаёт слова Понсе корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.