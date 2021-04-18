Автор дубля в ворота «Спартака» Камилов: Газизов думал, что мы забьём больше

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0). Сам футболист оформил в этой встрече дубль.

«Это лучший мой матч в карьере, конечно. В раздевалке все радовались. Да, два гола, но о них даже говорить особо не хочется. Это командная работа. Без партнёров ничего бы не вышло. Особый настрой? Посмотрите на таблицу, нам на каждую игру надо настраиваться. Просто сегодня выпал «Спартак». Шамиль Камилович в раздевалке сказал, что здесь даже слова не нужны, говорить нечего, и что он думал, что мы больше забьём. Кстати, когда Газизов вернулся в «Уфу», меня теперь в команде Камилычем называют», — сказал Камилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.