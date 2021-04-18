«Наполи» поделил очки с «Интером»

В матче 31-го тура миланский «Интер» сыграл вничью с «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе и завершилась со счётом 1:1.
На 36-й минуте счёт открыл «Наполи». Голкипер «Интера» Самир Ханданович забил автогол, пытаясь прервать прострел. На 55-й минуте счёт сравнял полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен. Датчанин в касание пробил из-за пределов штрафной и точно попал в нижний правый угол ворот. На 82-й минуте полузащитник неаполитанской команды Пётр Зелиньски упал в штрафной площади в результате борьбы с оппонентом. Судья посмотрел видеоповтор, однако принял решение не назначать пенальти.
«Интер» в 31 матче набрал 75 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи» (60) находится на пятом месте.
- 18 апреля 2021
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