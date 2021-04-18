Камилов: Иванов после победы над «Спартаком» сказал: все-таки мы ещё футболисты

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов поделился эмоциями после победы своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0).

«Когда дважды не забили в пустые, не ёкнуло. Беля нас сегодня вытащил пару раз, а Андрич своё ещё забьет. Как сказал Олег Иванов после игры: «всё-таки мы ещё футболисты». Доказали сами себе. «Уфа» снова в игре — это самое главное. Стукалов дал уверенность. Надеюсь, она будет расти с каждым матчем, что мы можем играть с любым соперником.

История с заявкой и желтой карточкой? Бред полный, да. Было две карточки в ФНЛ, потом в РПЛ. Я отбыл свою дисквалификацию с «Уралом». Я тоже не понимал, почему так пишут. Причём до игры тоже писали. Но я то был спокоен, знал, что у меня две жёлтые», — сказал Камилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.