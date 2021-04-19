Акинфеев установил рекорд нынешнего розыгрыша РПЛ по количеству сейвов за матч

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 по количеству сейвов за один матч. В игре 25-го тура с «Сочи» опытный вратарь спас свою команду 11 раз, информирует OptaIvan.
Акинфеев сделал 11 сейвов в одном матче РПЛ впервые с ноября 2010 года. Тогда подобное достижение покорилось Игорю во встрече с «Зенитом». 11 спасений ворот в исполнении вратаря ЦСКА — это лучший результат чемпионата России в нынешнем сезоне.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке Адлера и завершилась со счётом 2:1.
«Сочи» в 26 матчах набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) идёт на пятом месте.
- 19 апреля 2021
-
01:05
-
00:43
-
00:26
-
00:24
-
00:01
- 18 апреля 2021
-
23:58
-
23:53
-
23:45
-
23:38
-
23:33
-
23:28
-
23:20
-
23:04
-
23:02
-
22:48
-
22:42
-
22:29
-
22:24
-
22:13
-
22:12
-
22:11
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:56
-
21:40
-
21:36
-
21:25
-
21:22
-
21:19
-
21:18
-
21:14
-
21:09