Акинфеев установил рекорд нынешнего розыгрыша РПЛ по количеству сейвов за матч

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 по количеству сейвов за один матч. В игре 25-го тура с «Сочи» опытный вратарь спас свою команду 11 раз, информирует OptaIvan.

Акинфеев сделал 11 сейвов в одном матче РПЛ впервые с ноября 2010 года. Тогда подобное достижение покорилось Игорю во встрече с «Зенитом». 11 спасений ворот в исполнении вратаря ЦСКА — это лучший результат чемпионата России в нынешнем сезоне.

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке Адлера и завершилась со счётом 2:1.

«Сочи» в 26 матчах набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) идёт на пятом месте.