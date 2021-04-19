Экс-президент «Спартака»: надо было не про фиалки шутить, а на матч настраиваться

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что попытки «Спартака» подшутить над «Уфой» в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли с красно-белыми злую шутку.

«Думаю, что руководству нужно было настраивать команду, потому что ЦСКА проиграл, «Зенит» еле отскочил, «Локомотив» по нечестному набрал три очка. Всё благоволило тому, что набрать три очка и закрепиться. Надо было не шутками про фиалки и перчатки заниматься, а, повторюсь, настраиваться. Теперь самое время Газизову шутить про чёрные венки и чётное количество гвоздичек», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».

Напомним, ранее на шутку пресс-службы «Спартака» про фиалки отреагировал гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.