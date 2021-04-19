Червиченко: оборона «Спартака» с Джикией и без него — две большие разницы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил действия отдельных игроков красно-белых в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:3).
«Стоит отметить, что Промес в этом матче один пытался как-то полностью отдаваться игре. Ну а потом «Спартак» пропустил и посылался. Отсутствие Джикии показывает, что оборона с ним и без него – две большие разницы. «Спартак» мог пропустить и пять, и шесть мячей, один Андрич должен был забивать два-три. Но «Спартак» понял, что ситуация ужасная только минуте на 60-й. После этого побежали отыгрываться, но было поздно.
Джикия и Жиго хороши в связке, друг друга страхуют, понимают. Конечно, Джикия важнее для команды, но, повторюсь, в связке они хороши. А сейчас, даже не знаю… Жиго сильно подвёл команду, получив эту красную карточку. Оспаривать её смысла нет, все видели, что удар был. А потом, что устроил Самуэль, когда получил карточку… неизвестно ещё, что судья запишет в протоколе. За сезон у Жиго уже вторая красная карточка. По идее, он может пропустить один матч, но там была какая-то потасовка. Судя по тому, как «Локомотив» расправляется вне футбольного поля, я не исключаю, что Жиго может получить больше, чем один матч», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».
- 19 апреля 2021
-
02:48
-
02:33
-
02:24
-
02:09
-
01:51
-
01:40
-
01:24
-
01:20
-
01:05
-
00:43
-
00:26
-
00:24
-
00:01
- 18 апреля 2021
-
23:58
-
23:53
-
23:45
-
23:38
-
23:33
-
23:28
-
23:20
-
23:04
-
23:02
-
22:48
-
22:42
-
22:29
-
22:24
-
22:13
-
22:12
-
22:11
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:56