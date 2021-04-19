Червиченко: оборона «Спартака» с Джикией и без него — две большие разницы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил действия отдельных игроков красно-белых в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:3).

«Стоит отметить, что Промес в этом матче один пытался как-то полностью отдаваться игре. Ну а потом «Спартак» пропустил и посылался. Отсутствие Джикии показывает, что оборона с ним и без него – две большие разницы. «Спартак» мог пропустить и пять, и шесть мячей, один Андрич должен был забивать два-три. Но «Спартак» понял, что ситуация ужасная только минуте на 60-й. После этого побежали отыгрываться, но было поздно.

Джикия и Жиго хороши в связке, друг друга страхуют, понимают. Конечно, Джикия важнее для команды, но, повторюсь, в связке они хороши. А сейчас, даже не знаю… Жиго сильно подвёл команду, получив эту красную карточку. Оспаривать её смысла нет, все видели, что удар был. А потом, что устроил Самуэль, когда получил карточку… неизвестно ещё, что судья запишет в протоколе. За сезон у Жиго уже вторая красная карточка. По идее, он может пропустить один матч, но там была какая-то потасовка. Судя по тому, как «Локомотив» расправляется вне футбольного поля, я не исключаю, что Жиго может получить больше, чем один матч», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».