«Барселона», «Реал», «Ювентус» и ещё 9 топ-клубов подтвердили участие в Суперлиге

12 именитых клубов различных стран подтвердили своё участие в европейской Суперлиге. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на пресс-релиз турнира.
Так, участие подтвердили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».
«Ожидается, что ещё 3 клуба присоединятся до начала первого сезона, который, как ожидается, начнётся как можно скорее. В будущем клубы-учредители надеются на консультации с УЕФА и ФИФА для совместной работы», — сообщается в пресс-релизе Суперлиги.
Проект нового турнира подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы.
Ранее стало известно, что каждый из клубов при вступлении в Суперлигу получит до € 350 млн. По неофициальным данным, 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча.
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