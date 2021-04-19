«Барселона», «Реал», «Ювентус» и ещё 9 топ-клубов подтвердили участие в Суперлиге

12 именитых клубов различных стран подтвердили своё участие в европейской Суперлиге. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на пресс-релиз турнира.

Так, участие подтвердили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».

«Ожидается, что ещё 3 клуба присоединятся до начала первого сезона, который, как ожидается, начнётся как можно скорее. В будущем клубы-учредители надеются на консультации с УЕФА и ФИФА для совместной работы», — сообщается в пресс-релизе Суперлиги.

Проект нового турнира подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы.



Ранее стало известно, что каждый из клубов при вступлении в Суперлигу получит до € 350 млн. По неофициальным данным, 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча.