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Стал известен формат проведения европейской Суперлиги

Стал известен формат проведения европейской Суперлиги
Футбол / Прочие турниры 0
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Стал известен формат проведения европейской Суперлиги, о присоединении к которой сообщили сразу 12 топ-клубов мира. Об этом сообщается в пресс-релизе турнира.

  • К участию будут допускаться 20 клубов в формате — 15 клубов основателей и пять команд, которые станут классифицироваться ежегодно на основе результатов предыдущего сезона.
  • Все матчи будут проводиться в середине недели, клубы продолжат соревнования в соответствующих национальных лигах, сохраняя традиционный календарь, который находится в центре клубной жизни.
  • Сезон будет начинаться в августе с участием клубов в двух группах по десять команд, которые сыграют в два круга.
  • Три лучших команды из каждой группы автоматически проходят в четвертьфинал. Команды, занявшие четвёртое и пятое места, сыграют в дополнительном двухматчевом плей-офф. Далее, непосредственно до финала, команды ожидают двухматчевые игры навылет. Финал состоится в мае на нейтральном поле.
  • В ближайшее время после старта мужских соревнований будет запущена соответствующая женская лига, которая станет способствовать продвижению и развитию женского футбола.

Отмечается, что клубы-основатели с нетерпением ждут возможности обсудить с УЕФА и ФИФА лучшие решения для Суперлиги и мирового футбола в целом.

«Барселона», «Реал», «Ювентус» и ещё 9 топ-клубов подтвердили участие в Суперлиге
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