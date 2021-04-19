Стал известен формат проведения европейской Суперлиги
Стал известен формат проведения европейской Суперлиги, о присоединении к которой сообщили сразу 12 топ-клубов мира. Об этом сообщается в пресс-релизе турнира.
- К участию будут допускаться 20 клубов в формате — 15 клубов основателей и пять команд, которые станут классифицироваться ежегодно на основе результатов предыдущего сезона.
- Все матчи будут проводиться в середине недели, клубы продолжат соревнования в соответствующих национальных лигах, сохраняя традиционный календарь, который находится в центре клубной жизни.
- Сезон будет начинаться в августе с участием клубов в двух группах по десять команд, которые сыграют в два круга.
- Три лучших команды из каждой группы автоматически проходят в четвертьфинал. Команды, занявшие четвёртое и пятое места, сыграют в дополнительном двухматчевом плей-офф. Далее, непосредственно до финала, команды ожидают двухматчевые игры навылет. Финал состоится в мае на нейтральном поле.
- В ближайшее время после старта мужских соревнований будет запущена соответствующая женская лига, которая станет способствовать продвижению и развитию женского футбола.
Отмечается, что клубы-основатели с нетерпением ждут возможности обсудить с УЕФА и ФИФА лучшие решения для Суперлиги и мирового футбола в целом.
«Барселона», «Реал», «Ювентус» и ещё 9 топ-клубов подтвердили участие в Суперлиге
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