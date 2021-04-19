Клубы Серии А установили исторический рекорд по набранным очкам

Вчера, 18 апреля, в матче 31-го тура миланский «Интер» сыграл вничью с «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе и завершилась со счётом 1:1.
Благодаря этой ничьей «Наполи» стал 5-м клубом чемпионата Италии, которому удалось набрать как минимум 60 очков после 31-го тура. Как сообщает OptaPaolo в «Твиттере», такой показатель является историческим. Ранее за всю историю существования Серии А, с тех пор как с 1929 года была введена 3-очковая система, сразу 5 клубов не преодолевали отметку в 60 очков уже к 31-му туру.
Напомним, что турнирную таблицу возглавляет миланский «Интер», набравший 75 очков. За ним следуют «Милан» (65), «Аталанта» (64) и «Ювентус» (62), а замыкает пятёрку лучших команд Италии – «Наполи» (60).
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