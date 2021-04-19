«Ювентус» — о Суперлиге: не можем гарантировать, что проект будет успешно запущен

Туринский «Ювентус», в опубликованном клубом пресс-релизе, выразил неуверенность в том, что проект Суперлиги будет успешно запущен. Отметим, что туринцы стали одним из 12 клубов-основателей турнира.

«Клубы-основатели приложат все усилия для реализации проекта Суперлиги в кратчайшие сроки, но на данный момент никто не может гарантировать, что проект в конечном итоге будет успешно запущен, или спрогнозировать точные сроки реализации проекта. Соответственно, на данный момент, ни у кого не имеется нет всех необходимых элементов для детальной оценки влияния Суперлиги на финансово-экономические условия и результаты», — приводит Football Italia слова из официально релиза «Ювентуса».

Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге, такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале». Каждая из команд-основателей получит единовременный платёж в размере € 3,5 млрд. Также стал известен и формат проведения турнира.