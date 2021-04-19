«Манчестер Сити» предложит Фодену новый контракт и в три раза увеличит зарплату

«Манчестер Сити» планирует предложить новый контракт своему полузащитнику Филу Фодену. Об этом сообщает The Mirror.
В нынешнем сезоне 20-летний хавбек забил 13 голов и отдал девять результативных передач в 42 матчах. По информации источника, клуб намерен продлить срок действия контракта Фодена на два сезона — до лета 2026 года, и увеличить зарлпату игрока более чем в три раза — с £ 30 тыс. до £ 100 тыс.
Ранее Фил Фоден забил победный гол в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в ворота дортмундской «Боруссии». Он стал вторым футболистом, которому удалось забить в двух матчах четвертьфинала Лиги чемпионов до своего 21-летия. Ранее это достижение покорилось нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.
Также Фоден установил рекорд по голам в Лиге чемпионов для английских игроков в возрасте до 21 года.
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