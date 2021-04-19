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Голы Бауэра, Луценко, Ткачёва и Хлусевича в видеообзоре матча «Арсенал» – «Тамбов»

В матче 26-го тура РПЛ состоялся матч «Арсенал» — «Тамбов». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ассистенты — Дмитрий Чельцов (Москва) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).

Хозяева с первых минут начали подтверждать свой статус фаворитов. Уже на 11-й минуте игрок «Арсенала» Роберт Бауэр реализовал 11-метровый удар. А на 25-й минуте Евгений Луценко удвоил преимущество команды. Разгромным счёт для «Арсенала» сделали Сергей Ткачёв, отличившийся на 64-й минуте, и Даниил Хлусевич, записавший на свой счёт гол на 66-й минуте. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу тульской команды 4:0.

Тульский «Арсенал» в 26 матчах набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) идёт на 16-м месте.