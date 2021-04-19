Фиаско «Спартака» в свой день рождения, создание футбольной Суперлиги. Главное к утру

«Спартак» на домашнем поле разгромно проиграл «Уфе» в свой день рождения, а 12топ-клубов Европы заявили о готовности участвовать в новой футбольной Суперлиге – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» разгромно проиграл «Уфе» в свой день рождения.
2. «Барселона», «Реал», «Ювентус» и ещё 9 топ-клубов подтвердили участие в Суперлиге.
3. Клубы Суперлиги получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.
4. «Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина.
5. УГМК третий раз подряд выиграл Евролигу.
6. Циципас взял титул в Монте-Карло через 40 лет после триумфа своей матери Юлии Сальниковой.
7. «Бостон» обыграл «Вашингтон», у Кузнецова и Орлова по голевой передаче.
8. Инал Тасоев стал чемпионом Европы по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.
9. «Зенит» хочет купить защитника «Барселоны» Юмтити.
10. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бёрнли» и сократил отставание от «Ман Сити» до восьми очков.
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