Ассоциация европейских клубов выступила против создания Суперлиги

Ассоциация европейских клубов опубликовала заявление о готовности продолжать работать с УЕФА над обновленной Лигой чемпионов вместо сотрудничества с Суперлигой, об организации которой было объявлено в последние часы.
«В свете сегодняшних докладов по вопросу о так называемой мятежной Лиге, ECA, как орган, представляемый 246 ведущими клубами Европы, подтверждает свою приверженность работать с УЕФА. Мы ссылаемся на позицию, принятую Исполнительным советом на заседании в прошлую пятницу, а именно на то, что организация поддерживает обязательство работать с УЕФА над обновленной структурой европейского клубного футбола в целом, включая предлагаемые изменения в клубных соревнованиях УЕФА», — говорится в заявлении организации.
Ассоциацию возглавляет президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, который занял пост вице-президента Суперлиги, при этом туринский клуб вошёл в официальный список Суперлиги.
- 19 апреля 2021
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