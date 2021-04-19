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Мэйсон Гринвуд: «Манчестер Сити» ещё может оступиться

Мэйсон Гринвуд: «Манчестер Сити» ещё может оступиться
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд оценил шансы команды на победу в английской Премьер-лиге сезона-2020/2021. Вчера, 18 апреля, Гринвуд оформил дубль в матче с «Бёрнли» (3:1).

«Никогда ни в чём нельзя быть уверенным полностью — »Манчестер Сити" ещё может оступиться. Нам же нужно концентрироваться на следующих играх. Всё возможно. Надеюсь, они ещё потеряют очки, но нам следует думать о своих матчах.

Я знал, что мои голы придут, и продолжал упорно работать. Я использовал свои возможности. Я рад, что много играю. Тренер доверяет мне, я выкладываюсь по полной и стараюсь помогать партнёрам по команде», — приводит слова Гринвуда Sky Sports.

Дубль Гринвуда в видеообзоре матча «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»

«Манчестер Юнайтед» в 32 матчах набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на восемь очков.

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