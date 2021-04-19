Куртуа: у «Хетафе» тяжёлое и сухое поле. Разочарован, что «Реал» набрал лишь одно очко

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал ничью в матче 33-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (0:0).



«Немного разочарован, что мы набрали лишь одно очко. Но нелегко побеждать, когда у тебя так много матчей, тем более если в соперниках «Хетафе», у которого тяжёлое, очень сухое поле. Было трудно передавать мяч.



Что касается нагрузки, пусть каждый говорит за себя, я могу рассказать только о своём состоянии. Например, Луке Модричу было бы здорово отдохнуть, учитывая количество сыгранных им матчей и его возраст, но сегодня он вновь провёл 90 минут. Из-за обилия травм тренерам приходится меньше ротировать состав. Можно сказать, что мы на пределе, но мы не думаем об этом слишком много. Нам нужно восстанавливаться, это единственный способ добиться результата», — цитирует Куртуа Marca.

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