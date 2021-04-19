Алекс Фергюсон: Суперлига — это шаг в сторону от 70 лет европейского клубного футбола
Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон прокомментировал создание европейскими топ-клубами нового турнира — Суперлиги.
«Суперлига — это шаг в сторону от 70 лет европейского клубного футбола. Когда я тренировал «Манчестер Юнайтед», мы четырежды играли в финале Лиги чемпионов, и это всегда были самые особенные вечера», — приводит слова Фергюсона Reuters.
Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.
Президент «Ювентуса» Аньелли ушёл с поста главы Ассоциации европейских клубов
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