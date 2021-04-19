«Думаю, что перестану смотреть футбол». Экс-игрок «Арсенала» Санья — о создании Суперлиги
Бывший защитник лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья прокомментировал создание европейской Суперлиги.
«Окей. Думаю, что перестану смотреть футбол. Потому что известный мне футбол — больше не футбол», — написал Санья на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге, такие клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале». Каждая из команд-основателей получит единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.
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