Глава DFL — о создании Суперлиги: это нанесёт непоправимый ущерб европейскому футболу

Глава Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт прокомментировал создание европейской Суперлиги.
«Немецкая футбольная лига против любой идеи европейской Суперлиги. Экономические интересы нескольких топ-клубов Англии, Италии и Испании не должны выходить на первый план и рушить всю систему европейского футбола. Это безответственное решение, которое нанесёт непоправимый ущерб национальным лигам и всему европейскому футболу. Я всецело поддерживаю позицию УЕФА и национальных лиг Англии, Италии и Испании по данному вопросу», — приводит слова Зайферта пресс-служба DFL на странице организации в «Твиттере».
Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге, такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».
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