Джейми Каррагер — о Суперлиге: это предательство наследия «Ливерпуля»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер отреагировал на известие об участии мерсисайдцев в создании Суперлиги.

«В этом году я только и слышу от „Ливерпуля“, что им не хватает болельщиков. Забавно, что голоса на „Копе“ важны, лишь когда это удобно. Чем больше я читаю о европейской Суперлиге, тем больше мне кажется, что владельцам „Ливерпуля“ нравятся пустые трибуны, потому что они сделали всё, чтобы болельщики массово ушли.

Предстоящая игра «Ливерпуля» с «Лидсом» как никогда удачно покажет всё безумие идеи закрытой лиги. Этот матч может иметь огромные последствия в борьбе за место в Лиге чемпионов, он будет полон драмы. По этой причине миллионы людей захотят посмотреть матч, эмоции будут зашкаливать. То же самое будет в оставшихся играх «Ливерпуля», за которые трансляторы платят миллионы. В этом и состоит красота футбола — важно каждое действие, каждое очко. Поэтому меня, как бывшего игрока «Ливерпуля», просто тошнит от того, что репутация клуба пострадала из-за высокомерия владельцев, которые хотят устранить опасность и создать условия, при которых больше не нужно будет бороться для достижения успеха.

Связаться с Суперлигой — это уже плохо само по себе, но очевидная лидерская роль «Ливерпуля» в угрозах идеалам футбольной конкуренции, идеалам, которые позволили клубу подняться со второго дивизиона до статуса шестикратного победителя Кубка чемпионов — это предательство наследия, на котором они хотят заработать», — цитирует Каррагера The Telegraph.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Астон Вилла»