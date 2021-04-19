Гендиректор «Сочи» – о Суперлиге: у нас четыре тура РПЛ, сконцентрированы на своём турнире
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал создание европейской Суперлиги.
«Суперлига — новый турнир, по большому счёту что-то говорить не буду, потому что сконцентрированы на своём турнире. Обсуждать это абсолютно не хочется. У нас четыре тура, надо подняться по турнирной таблице и решить свои задачи. А потом можно рассуждать», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».
РПЛ выступила против Суперлиги
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